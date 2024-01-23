Bu kazalar durdurulabilir ama önlem şart

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Sakarya’da 28 Aralık 2023’te zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirirken 57 kişi yaralanmış; 2 Ocak’ta Malatya’daki otobüs kazasında 4 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmış; 5 Ocak’ta Kars’taki kazada ise 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. 16 Ocak’ta Mersin’deki kazada ise 9 kişi ölürken 13’ü ağır, 30 yaralı olduğu açıklanmıştı. Son 24 saatte ise Kütahya’da devrilen yolcu otobüsünde 18 kişi, Sivas’ta yolcu minibüsü kazasında 26 kişi ve Van’da yolcu midibüsü kazasında 27 kişi yaralanırken uzmanlar, Hürriyet’e “Bu kazaları durdurmak mümkün ama önlem almak şartıyla” dedi.

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Van - Dün 27 yaralı

YÜKSEK HIZ, YALANCI KIŞ LASTİĞİ

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Onur Orhon, otoyollarda hız sınırının artmasının sefer sayısını artırmak anlamına geldiğini belirterek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“19 günde 4 ölümlü kaza bir felaket. Bunların önlenmesi için otoyollarda hız sınırının düşürülmesinin yanısıra gerçek kış lastiğinin zorunlu kılınması, deneyimsiz sürücülerin araç kullanımının engellenmesi. Sürücülerin, araç bagajı yerine otel, ev odalarında dinlenmelerinin sağlanması. Takograf kontrollerinin, polis tarafından gerekli takograf veri indirme cihazları ve veri analiz yazılımıyla yapılması. Otobüslerin fabrika çıkışı takılı ve ayarlı (100km/h) olan hız sınırlayıcı düzeneklerinin (Speed Limitor) devre dışı bırakılmasının önlenmesi. Araç muayenesinde ‘Elektronik Sürüş Destek Sistemleri’nin arıza tespit cihazıyla (OBD) ile denetlenmesi. Araç bakımlarının, sürücü sağlık taramalarının periyodik olarak yapılması. Yolcuların, çıkarmaksızın emniyet kemeri takmalarının sağlanması.”

Sakarya 28 Aralık 11 ölü 57 yaralı

‘TAKOGRAFLAR SABUNLANIYOR’

Makina Yüksek Mühendisi ve fren uzmanı Alpay Lök ise araç lastiklerinin ‘Üç Tepeli Dağ İçinde Kar Tanesi (3PSF)’ logolu gerçek kış lastiği olması gerektiğine dikkat çekti.

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Sivas - Dün 26 yaralı

Otobüslerin hızının en çok 100 kilometre olması gerekirken 141 kilometre hıza çıktığında ağırlığının da 18 tondan 36 tona yükseldiğini, dolayısıyla çarpışma ya da devrilme durumunda ölüm ve yaralanmaların katbekat arttığını belirten Lök, “Karayollarında TIR ve kamyonlarda 40 tonun üzerinde yüke izin verilmiyor ama hızları saatte 127 kilometreye çıktığında olası kazalarda hasar 80 ton yük taşıyan TIR’ın hasarına eşit oluyor. otobüsler, arabalar, kamyonlarda can kaybı da buna göre artıyor. Merdiven altı yerlerde otobüs, TIR, kamyonun takografı hızı düşük göstermesi için sabunlanıyor yani mıknatıs konularak yanıltma yapılıyor; hız sınırlayıcılar iptal ediliyor. Avrupa’da hız sınırlayıcı iptali yasak ve biz bunu uygulayamayan tek ülkeyiz. Mevzuatta buna ilişkin düzenleme yok, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu mevzuatı çıkarması gerekiyor. Mevzuat olmadığı için araç muayenesinde hız sınırlayıcı tespiti ‘hafif kusur’ sayılıyor yani düzeltme zorunlu değil, o halde otobüs, TIR, kamyon yollara çıkabiliyor” dedi.

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Malatya - 2 Ocak 4 ölü 36 yaralı

‘1 DAKİKADA ANLARIZ’

- Talimat verilirse yarından itibaren tüm araçları kontrol edebileceklerini belirten Alpay Lök, “Hız sınırlayıcının iptal edilip edilmediğini, diğer elektronik sistemlerin sabunlanıp sabunlanmadığını, yetkili servislerde arıza tespit cihazı (OBD) ile bir dakika içinde anlayabiliriz. Ölümlerin azaltılması için hız sınırlayıcıların devre dışı bırakılmasının önlenmesi, araç muayenelerinin AB standardında yapılması, takografların AB’deki gibi denetlenmesi, merdiven altı sektörün engellenmesi, cezalandırılması ile yolcuların emniyet kemerinin seyahat boyu takması zorunlu hale getirilmelidir” diye konuştu.

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Kars - 5 Ocak 2 ölü 8 yaralı / Kütahya - Dün 18 yaralı