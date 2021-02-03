Bu kadarına da pes: Kundakladıkları işyerini sahibine izlettiler

Yangının çıktığı işyerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkân ise kullanılamaz hale geldi. Bu arada boya ve yapı malzeme satışı yapılan dükkânı ateşe veren şüphelilerin, işyeri sahibi Metin O.’yu telefonla görüntülü arayarak yangını izlettirdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Olayla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 BAG 581 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Ayrıca aynı işyerinin daha önce de kurşunladığı ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.