Bu kadarı da pes artık

Haberin Devamı

Zonguldak’ta Uğur A. (25), geçen yıl evine davet ettiği 14 yaşındaki İ.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.’nın annesi, polise giderek şikâyetçi oldu. İ.A., ifadesinde, Uğur A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Uğur A. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayıp 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Karar duruşmasında sanık Uğur A. ile İ.A.’nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya ‘katılan’ sıfatı ile taraf oldu. Şikâyetçi ve avukatları, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Eski mütalaasını tekrar eden savcı da sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı savunmasında, “Mağdur, müvekkile platonik duygular besliyor. Müvekkil, bu duygulara karşılık vermiyor. Müvekkilin o tarihlerde yeni bir ilişkisinin başlaması ve sevgilisiyle fotoğraf paylaştığı için kıskançlık sonucu bu durumla karşı karşıyayız. Müvekkil, atılı suçu işlememiştir. Müvekkil, önceden de durumun farkındaydı, gidip ifade verdi. Kaçmadı, mahkemelere de katıldı. Müvekkilin beraatine karar verilmesi, mahkemenin kanaati aksi yöndeyse lehe hükümlerin uygulamasını talep ederiz” diye konuştu. Son sözü sorulan Uğur A. “Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Haberin Devamı

13 YIL 4 AY CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanığın ‘çocuğun nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğini sabit görüp 16 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, ardından cezanın gelecekteki etkisini göz önüne alıp ‘iyi hal’ indirimi ile Uğur A.’yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Uğur A. hakkında ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘müstehcenlik’ ve ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna polis ekipleri çağrıldı. Kelepçe takılan Uğur A., cezaevine götürüldü.