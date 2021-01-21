Bu hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± olacak mÄ± 23-24 Ocak sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± detaylarÄ±

23-24 Ocak hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reci merak eden pek Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. KoronavirÃ¼s tedbirleri dolayÄ±sÄ±yla uygulanmak zorunda kalÄ±nan hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda 23-24 Ocak tarihlerinde de kÄ±sÄ±tlama uygulanÄ±p uygulanmayacaÄŸÄ± merak konusu olmaya baÅŸladÄ±. Peki, uzunca bir sÃ¼redir uygulanmakta olan hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 23-24 Ocak tarihlerinde de uygulanacak mÄ±? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAÄžA Ã‡IKMA YASAÄžI VAR MI?

23-24 Ocak Cumartesi ve Pazar gÃ¼nÃ¼ sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda netlik kazanacak. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesinde yer alan detaylara gÃ¶re ÅŸu an iÃ§in 23-24 Ocak hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ± bilgisi yer buluyor.

YASAKLAR KADEMELÄ° OLARAK KALKACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, geÃ§en haftaki Kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kademeli olarak kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.



ErdoÄŸan; SalgÄ±n tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarÄ±mÄ±z, Ã¶ÄŸrencilerimiz, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¼zerinde yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yakinen biliyoruz. TÃ¼m dÃ¼nya ile birlikte bu soruna kalÄ±cÄ± bir Ã§are bulana kadar hayatÄ±mÄ±zÄ±, kendimizi salgÄ±ndan koruyacak tedbirlerle sÃ¼rdÃ¼rmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en baÅŸÄ±nda 'TAMAM' diye ifade ettiÄŸimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n belirli bir rakamÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte daha Ã¶nce de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi elbette kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kademeli olarak azaltacaÄŸÄ±z ama her bireyin kendi tedbirlerini sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde uygulamaya devam etmesi ÅŸarttÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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SOKAÄžA Ã‡IKMA KISITLAMALARINA UYMAYAN 24 BÄ°N 755 KÄ°ÅžÄ° HAKKINDA Ä°ÅžLEM YAPILDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 11-18 Ocak'taki sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uymayan 24 bin 755 kiÅŸi hakkÄ±nda adli/idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadelede toplumsal ve bireysel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, hafta iÃ§i 21.00 ila 05.00 saatleri arasÄ±nda, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden kÄ±sÄ±tlamaya vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

KÄ±sÄ±tlama kararÄ±na uymayan vatandaÅŸlara idari ya da adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"11 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren hafta iÃ§i 21.00 ila 05.00 saatleri arasÄ±nda, hafta sonu 15 Ocak Cuma akÅŸamÄ± saat 21.00'de baÅŸlayÄ±p 18 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 05.00'e kadar sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uymayan toplam 24 bin 755 kiÅŸiye, 1593 sayÄ±lÄ± Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamÄ±nda adli ya da idari iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Pandemi ile mÃ¼cadelemiz sona erip, normalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§inceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak Ã¼zere diÄŸer kurallara uymayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeliyiz. Aziz milletimize bu sÃ¼reÃ§te gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu sabÄ±r, fedakarlÄ±k ve anlayÄ±ÅŸtan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."

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