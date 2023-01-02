Bu hafta hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen'den 'sis' uyarısı

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor.

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İstanbul'daki bu sis olayı yarın da var. Çarşamba günü Marmara'nın doğusunda hafif bir yağış var. Yağış olduğunda sis ortadan kalkacak gibi gözüküyor ama Anadolu'da sis hafta sonuna kadar devam edecek. Ulaşımda da etkili olur. Kara ulaşımına da etki edebilir. Sabah saatlerinde sisle birlikte karayolunda seyahat eden sürücülerin çok dikkat etmesi lazım. Sisin içerisinde küller yapışabiliyor ve bu küller yolları kayganlaştırabiliyor. Aracınız kayabilir.

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra.

ABD'DEKİ KAR FIRTINASI

Şubat ayı tabii çok uzun bir süre, mevsimsel tahminler için. Ayın 15'inden sonra şubat ayında kışa yakın bir hava olacak Türkiye'de ama ABD'deki kar gibi olacağını tahmin etmiyorum. İkisinin de nedeni aynı La Nina. Kuraklığın, yüksek basıncın nedeni La Nina.