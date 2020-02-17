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DHA
Haber GiriÅŸ: 17.02.2020 - 15:04,Son GÃ¼ncelleme:/

Bu fotoÄŸraflar bugün çekildi! Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 20 derece

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Bu fotoÄŸraflar bugün çekildi! Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 20 derece

HavaÂ  sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 derece olduÄŸu Antalya'da, sahiller dolup taÅŸtÄ±.

Antalya'nÄ±n Lara bÃ¶lgesindeki 20 kilometre uzunluÄŸundaki Lara kumsalÄ±, gÃ¼neÅŸli havanÄ±n keyfini Ã§Ä±karmak isteyenlerle dolup taÅŸtÄ±.

Kimileri balÄ±k tuttu, kimileri ise ÅŸortlarÄ±nÄ± giyip sahil yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±. Kitap okuyup gÃ¼neÅŸlenenlerin yanÄ± sÄ±ra, bikini iÃ§inde selfie Ã§ekip gÃ¼neÅŸlenenler de oldu.

Bu fotoÄŸraflar bugÃ¼n Ã§ekildi Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 20 derece

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 18 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ turistik kentin sakinleri park ve bahÃ§elere de akÄ±n etti.

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Bu fotoÄŸraflar bugÃ¼n Ã§ekildi Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 20 derece

 

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