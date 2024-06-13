Bu eli havada bırakmayın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için gittiği Amasya’daki konuşmalarında başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi olmak üzere özetle şu mesajları verdi: “Sayın Erdoğan’la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini ve açıklanan maliyetin altındaki 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini ifade ettim. ‘Kaynak mı arıyorsunuz, kaynağı birlikte bulalım’ dedim.

ÇOK KAZANANLAR VERSİN

CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle, fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Geriye kalan yüzde 11 kimin verdiği vergidir, yüzde 11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır.

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ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞECEKLER

Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan’a dün teklifimizi sunduk. Partinin 3 değerli ekonomi kurmayı ileriki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. O ki, Cumhuriyet için ‘Kimsesizlerin kimsesi’ demiştir.

TÜM SİYASİ PARTİLERE

Cumhuriyet’in Meclisi isek, bu milletin Meclisi isek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, bu maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, bu evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet, halk için vardır. Millet için vardır. Onların yüzünü güldürmek için vardır. Biz emeklimizin ve emekçimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi’ne elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın.”