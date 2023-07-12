Bu da yeni moda... Yemek pornosu

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BİR kalıp çikolata, üstüne fındık kreması, üstüne baklava, biraz da kremalı bisküvi. Son zamanlarda Instagram başta olmak üzere çeşitli video paylaşım platformlarında karşımıza sıkça çıkan abartılı tariflerin temel malzemeleri. Yurtdışında #foodporn yani yemek pornosu adı verilen etiket ile yayınlanan videolar ise özendirici ve tehlikeli. Uzmanlar, ‘Nasıl yenilecek’ dedirten bu tür abartılı yiyeceklerin tek seferde bile kan şekerini çok yükseltebileceğini ve sorunlara neden olabileceğini belirtiyor. Bir diğer önemli nokta ise bu tarz görüntülere sürekli maruz kalmanın yeme davranışını değiştirmesi. Bu durumdan da en çok gençler etkileniyor.

Sosyal medya ve geleneksel medyada bu tarz ürünler pompalandığı için ailelerin gayret göstermesi gerekiyor.

NELER YAPMALI

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-Çocuklar ve gençler söyleneni değil ailelerinin yaptığını yapar. Bu nedenle ebeveynler kendileri de sağlıklı beslenmeli ve bunu özendirmeli.

- Ailecek yapılan yürüyüşler, açık havada voleybol, basketbol gibi sporlar, imkân varsa yüzme gibi sporlar hayatın rutini haline gelmeli.

- Tatlı ihtiyacı için öncelikle sağlıklı besinler tercih edilmeli ve bunların tatlı isteğini kesmesi beklenmeli.

- Alışkanlıkların değişmesi için 21 gün kuralını hatırlamak gerekiyor. 21 gün bir yiyeceği hayatınızdan çıkarabilirseniz sonrasında devam ettirmek çok daha kolay olacaktır.

- Kan şekerini aniden yükseltmek yerine yavaş yavaş yükseltecek, glisemik indeksi düşük sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmeli. Hızla yükselen kan şekeri hızla düştüğü için kısa süre sonra ani acıkmalar yaşanabilir.