Bu da cinayet! Sokağa çıkma yasağında ehliyetsiz dehşeti

İstanbul Başakşehir TEM yolu Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Bahadır Mercan (18) yönetimindeki kiralık otomobil, aynı istikamette ilerleyen Fuat Kılıç (33) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü Fuat Kılıç, çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Motosiklet sürücüsünün yola düşmesinin ardından otomobil, önündeki motosiklet ile yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Fuat Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Kılıç’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.









EHLİYETİ YOK, OTOMOBİL DE KİRALIK

Hayatını kaybeden Fuat Kılıç’ın bir site inşaatında kepçe operatörü olduğu öğrenildi. Kılıç’ın, gece mesaisi bittikten sonra Beşiktaş’taki iş yerinden ayrılarak, Başakşehir’deki evine gittiği belirtildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Bahadır Mercan polis merkezine götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, Mercan’ın ehliyetinin olmadığı, sokağa çıkma yasağına uymadığı ve otomobili kiraladığı belirlendi. Bahadır Mercan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.