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Bu çocukların neyi var

Güncelleme Tarihi:

#Akran Zorbalığı#ÇOCUK#KAVGA
Bu çocukların neyi var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:00

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi Bursa’dan geldi. Sosyal medyada tartıştıkları 14 yaşındaki H.K.’yi sokak ortasında tekme tokat döverek kalbinin durmasına neden olan 16 yaşındaki Yusuf G. ve 17 yaşındaki arkadaşı Seyfi E., tutuklandı.

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Bursa İnegöl’de yaşayan H.K. (14) ile Yusuf G. (16) arasında 17 Mayıs günü sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. (17) arasındaki burada da süren tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.’nin tekme ve yumruklarla darp ettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kalbi durduğu belirlenen H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Akran Zorbalığı#ÇOCUK#KAVGA

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