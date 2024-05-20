Bu çocukların neyi var

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Bursa İnegöl’de yaşayan H.K. (14) ile Yusuf G. (16) arasında 17 Mayıs günü sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. (17) arasındaki burada da süren tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.’nin tekme ve yumruklarla darp ettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kalbi durduğu belirlenen H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.