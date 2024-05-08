Bu canilerin sadece isimleri farklı

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Antalya Serik’te Erkan Ozan (29), önceki gün 21.00 sıralarında, 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.’yi (28) başka bir erkekle görünce tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.’yi 15, yanındaki Volkan G.’yi (28) 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.’yi kendine ait araca alarak hastaneye gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., kent merkezindeki başka hastaneye sevk edildi. Volkan G.’nin ise tedavisi sürüyor. Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Ozan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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AİLESİNİ ACIMADAN KATLETTİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin (41), önceki gece Süleymanpaşa’daki evlerinde eşi Duygu Şirin (35) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü sırada tabancasını eline alan Şenol Şirin, önce eşi Duygu Şirin’e, ardından da oğlu Ali Emre’ye (5) ateş etti. Şenol Şirin daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ KATİL BABA

Kayseri Melikgazi’de Yunus Yılmaz (48), 3 Mayıs günü, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin’in (23) evine gitti. Buse Erkin ile babası arasında kısa süre sonra çıkan tartışma büyüdü. Buse Erkin, bu sırada yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yunus Yılmaz ise eline aldığı meyve bıçağını kızına sapladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin ve babası Yunus Yılmaz hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, tutuklandı. ‘Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu gerçekleştiren Yılmaz’ın, toplam 38 suç kaydı olduğu belirtildi. Buse Erkin ise hastanedeki doktorların tüm çabalarına karşın dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Buse Erkin’in, Elisa ismindeki 8 aylık kız bebeği öksüz kaldı.

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CESEDİ TEKRAR ARANDI

Konya Akşehir’de oturan Tayfur Kılıç (35), geçen yıl 6 Temmuz’da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ın (35) işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. 28 Ekim’de gözaltına alınan Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp dağlık bir alandaki uçuruma attım” dedi. Tayfur Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleri ve kadavra köpekleriyle Bedriye Kılıç’ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Bedriye Kılıç’ın cesedine ulaşılamadı. Tayfur Kılıç’ın babası Adem Kılıç da 1 Aralık’ta cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bedriye Kılıç’ın babası Oktay Er’in mahkemeye verdiği dilekçe üzerine önceki gün eğitimli kadavra köpeği eşliğinde polis ve jandarma tarafından yeniden arama yapıldı. Ancak yapılan çalışma sonucu Bedriye Kılıç’a ait herhangi bulguya rastlanılmadı.

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‘BİRBİRİMİZİ SEVERDİK’

Kilis’te ise inşaatlarda işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Yusuf Kuvara ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları, geçen pazar gecesi durumu 112’ye bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri Kuvara Ailesi’nin evine gitti. Ekipler Yusuf Kuvara, eşi Merve ile çocukları Emine (8), Abdo (6) ve Ali Kuvara’yı (5) ölü buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Merve ve 3 çocuğunun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yusuf Kuvara ise ipte asılı bulundu. Yusuf Kuvara’nın eşi ve çocuklarını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Yusuf Kuvara olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Karım beni severdi ve saygı duyardı, ben de onu seviyordum, bana ihanet falan yapmadı, sadece yoksulluktan yoruldum, diğer akrabalarım gibi dilencilik yapmak istemiyorum” dedi.