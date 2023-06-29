Bu bayram da yarımız, eksiğiz...

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Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da bayram buruk kutlandı. Depremzedeler, bayram namazlarını konteyner ve çadırkentlerde mescit olarak kullanılan çadırlarda kıldı. Birçok depremzede ise kentte ayakta kalan ve yıkılmayan az sayıdaki camiye gitti. Narlıca Hacı Cuma Kahraman Camisi’nde Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu’nun kıldırdığı bayram namazında, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, cami avlusunda bayramlaşıldı. Camiden çıkanlara kolonya tutuldu, şeker ve lokum dağıtıldı.

MEZARLIKLARDA GÖZYAŞI

Çok fazla can kaybının yaşandığı kentte depremzedeler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği Narlıca Mezarlığı’na akın etti. Dua edip gözyaşı döken depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçekler bıraktı. Mezar taşlarına sarılan bazı ailelerin feryatları ise yürek burktu.

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Acıların tekrar tazelendiği mezarlık ziyaretinde, yakınlarını kaybedenlerin birbirlerini teselli etmeye çalışması dikkat çekti. Bazı aileler kendi acılarını unutarak gözyaşı döken diğer ailelere destek olmaya çalıştı. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına hambeles veya murt olarak bilinen fidanlar dikti. Vatandaşlar, merakımız üzerine bize kabir azabını azalttığına inanılan hambeles fidanını mezarlara dikmenin bölgede çok eski bir gelenek olduğu söyledi.

KONTEYNERDE BAYRAMLAŞMA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerlerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedeler, konteynerkentte yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, felaketin ardından ilk Kurban Bayramı’nı evlerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadı, konteynerkentte bayramlaşıp kaybettikleri yakınlarının mezarları başında gözyaşı döktü.





HER YER HARABE

Depremde 2 katlı evlerinin yıkılğını söyleyen Durna Erenler, “Kurban Bayramı bu sene hüzünlü geçiyor. Buna da şükürler olsun. Evimi depremde kaybettim. Konteynerkentte oğlumun yanına yerleştim. 2 katlı evim, kuru bir yer oldu şimdi. Geçen yıl bayramlarımız bambaşkaydı. Bu yıl her taraf harabe oldu. Tüm yakınlarımız bir yerlere dağıldı gitti. Buralarda kimsemiz kalmadı. Yakınlarımız gelince bayramlaşacağız” dedi.





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BURUK YAŞIYORUZ

Konteynerkentte yaşayan Meliha Dönmez, “Koronavirüs salgınında eşimi kaybettim, depremde evimi kaybettim. Çocuklarımın hepsi bir yerlere savruldu, komşularımız, yakınlarımız gitti. Ölenler oldu, şehri terk edenler oldu. Buruk bir bayram yaşıyoruz, yaralarımız çok büyük, çok derin. Şimdi konteynerkentteki komşularımızla bayramlaştık. Torunlarım el öpmeye geldi, bir nebze de olsa mutlu oldum” dedi. Gizem Kelek ise “Yeni komşularımızla bayramlaştık, iki oğlum önce benim elimi öptü, ardından da komşulara gidip bayramlaştı. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oldum. Zor günlerden geçtik, bayram hüzünlü de olsa çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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BAKAN KOCA DEPREM BÖLGESİNDE





Hatay’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Narlıca Hacı Cuma Kahraman Camisi’nde depremzedelerle birlikte bayram namazı kıldı. Namaz sonrası cami avlusunda toplananlarla bayramlaşan Bakan Koca, çocuklara hediyeler dağıttı. Ardından depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlığa giden Koca, burada dua edip depremzedelerin acılarını paylaştı.

EN ACI ZİYARET









YURT genelindeki şehitlikler bayramın birinci günü de ziyaretçilerle doldu. Şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip çiçek ekerken, kimi de dua etti. Şehit yakınları, birbiriyle dertleşip, lokum dağıtarak bayramlaştı. Şehit yakınları, şehitliğe gelen askerlerle de fotoğraf çektirdi. m DHA

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ÇADIRKENTTE KURBAN KESİMİ

Hürriyet ekibi olarak, bayram namazı, mezarlık ziyaretinin ardından çadırkentlerdeki bayramlaşmaya katıldık. Sabahın erken saatlerinde çadırkentlerde bayram hareketliliği başladı. Çocuklar bayram elbiselerini giydi, çadırlarda kahvaltı sofraları kuruldu. Eller öpülüp, harçlıklar alındı. Yan yana çadırlarda yaşayan aileler, birbirlerine bayram ziyaretine gitti. Daha sonra toplu bayramlaşmalar yaşandı. Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından kurulan konteynerkentte kurban kesimi heyecanı vardı. Kurbanlık iki büyükbaş konteynerkentte kesildi, ardından da kurbanlık etleri depremzedelere dağıtıldı.