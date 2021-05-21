Bu bayrak hiç inmesin

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı 519’a ulaştı. Türkiye’de 22 marina ve 10 turizm teknesi ve altı bireysel yat bu yıl mavi bayrak ödülü almaya hak kazandı.

2023’TE HEDEF BİRİNCİLİK

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 213’e, Muğla’da 106’ya, İzmir’de 66’ya, Aydın’da 39’a, Balıkesir’de 36’ya, Mersin’de 9’a, Kocaeli’nde 7’ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023’te, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

85 BİN TON DENİZ ÇÖPÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’dan yaptığı açıklamada, çevre yatırımlarına verdikleri önem sonucu denizlerin su kalitesini koruduklarını ve her yıl daha da iyileştirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, “Bu sayede temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı hızla artıyor. Nasıl mı? Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

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