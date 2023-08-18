Bu acı dinmez

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TÜRKİYE, 24 yıl önce yasa büründü. 17 Ağustos’ta saat 03.02’de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara depremi 45 saniye sürdü. 18 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 49 bin kişi yaralandı. Yaklaşık 100 bin konut ve 16 bin işyeri yıkıldı. Kıyı şeridinde mahalleler denize gömüldü.

GÖZYAŞI VE DUA

Büyük acının yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Gölcük Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önündeki törende depreminin yaşandığı saat 03.02’de saygı duruşunda bulunuldu. Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ali Tuna Baysal ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in anıta çelenk bırakmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. AKUT gönüllüsü 5 dalış eğitmeni Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı’nda yer alan otel, vapur iskelesi, ev gibi yapıları büyük depremin denize çekmesiyle oluşan batık şehre dalış gerçekleştirdi.

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SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Yalova’daki anma programı da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Deprem Anıtı’na kadar gerçekleştirilen ‘sessiz yürüyüşle’ başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer anıta kardelen bırakan vatandaşlar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu alanları gezdi. Sakarya’da da Büyükşehir Belediyesi’nce Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte önce Kuran’ı Kerim ardından ilahi ve kasideler okundu. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Marmara depreminde yaşananların izletildiği programda, arama -kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantları protokol üyelerince gezildi. Etkinlik süresince katılımcılara Türk Kızılay tarafından ikramlarda bulunuldu.

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MUMLAR YAKILDI

İstanbul Avcılar Kent Konseyi’nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi’ndeki ‘Deprem Anıtı’ önünde de anma töreni düzenlendi. Törene çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ile başlayan programda meşale ve mumlar yakıldı, deprem anıtına çiçek bırakıldı.





BATIK ŞEHRE DALDILAR

- AKUT gönüllüsü 5 dalış eğitmeni Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı’nda otel, vapur iskelesi, ev gibi yapıları büyük depremin denize çekmesiyle oluşan batık şehre daldı.

‘ŞEHİRLERİMİZİ AFETLERE DİRENÇLİ YAPACAĞIZ’

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- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24’üncü yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Özhaseki, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, “Rabb’im mekânlarını cennet eylesin. Bu vesileyle 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile diğer afetlerde ebediyete irtihal eyleyen vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Böylesi acıları bir daha yaşamamak için, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı’nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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1999’UNCU BİNA YIKILDI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce açıkladığı hızlı tarama yöntemiyle Avcılar’da analiz edilen riskli yapı grubundaki binalardan 1999’uncusu, Marmara depremi’nin yıldönümünde kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım öncesi bina önünde basın açıklaması yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi: “Avcılar, 1999’da İzmit’te gerçekleşen depremde hasar alan ilçelerimizden biri. Depreme dayanıklı bir kent inşası için hızla yol alıyoruz. Yıkacağımız 1999’uncu bina. Akabinde 2000’inci binayı da yıkacağız. Bu kentte riskli hiçbir bina kalmayana kadar gece gündüz çalışacağız, uyku uyumayacağız.”

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ENKAZDAN KURTARILAN KEDİSİNİ ARIYOR

- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yaşayan veteriner hekim Yusuf Yıldızgil (45), depremde sağ bacağı ampute edilen ‘Leydi’ adlı kedisini el ilanları ile arıyor. Yıldızgil, depremde enkaz altında kalan ve sağ ön bacağını kangren nedeniyle ampute ettiği kedisini bulana 3 bin TL ödül verecek. Yusuf Yıldızgil, “Hasta olduğu için bir an önce ona ulaşmamız gerekiyor. Görenlerden bize ulaşmalarını rica ediyorum” dedi.