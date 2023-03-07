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Brunei Sultanı Ankara'da

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Beştepe#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye gelen Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

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Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah’ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Waddaulah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Waddaulah, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Waddaulah, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Brunei Sultanı Ankarada

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Waddaulah merdivenlerde Türkiye ve Brunei bayrakları önünde poz verdi.

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Brunei Sultanı Ankarada


Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Brunei Sultanı Ankarada

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

 

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#ANKARA#Beştepe#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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