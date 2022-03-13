Brent Renaud kimdir, nereli?

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50 yaşındaki Brent Renaud, geçmişte HBO, NBC ve The New York Times da dahil olmak üzere bir dizi Amerikan haber ve medya kuruluşunda çalışmıştı. Ukraynalı yetkililer, Brent Renaud'un, son günlerde Rus güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kalan Irpin'de öldürüldüğünü, ancak ölümünün ayrıntılarının hemen netleşmediğini söyledi. Ukraynalı yetkililer, başka bir gazetecinin de yaralandığını aktardı.

Ukrayna içişleri bakanının danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Brent Renaud'un “saldırganın sinsiliğini, zalimliğini ve acımasızlığını ortaya çıkarmaya çalışmasının bedelini hayatıyla ödediğini” söyledi.

Brent Renaud, New York Times için en son 2015'te katkıda bulunmuştu. Ukrayna'da New York Times için çalıştığına dair ilk haberler, yıllar önce bir görev için verilmiş bir Times basın rozetiyle bulunduğu için gündemde yer aldı.

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New York Times sözcüsü Danielle Rhoades Ha, “Brent Renaud'un ölümünü duyduğumuz için derinden üzüldük” dedi. “

Brent Renaud kardeşi Craig ile çalışmalar gerçekleştiriyordu. İkili, Chicago'daki bir okulla ilgili "Vice News" belgeseliyle "Peabody" ödülü kazandı. İki kardeş, dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerinden ve sıcak noktalardan film ve televizyon projelerinde çalıştı.

Çeşitli kaynaklara göre kardeşler son on yılda Irak ve Afganistan'daki savaşları, Haiti'deki depremi, Meksika'daki kartel şiddetini ve Orta Amerika'daki genç mültecileri ele aldı.