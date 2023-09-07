Break break uzay mı? Öğrenciler, astronota telsizle bağlandı

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İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu öğrencileri, “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında Türk Çocukları Uzayda” isimli proje kapsamında telsizle yörüngedeki uzay istasyonuyla iletişime geçip, İran asıllı astronot Jasmin Moghbeli’ye sorular yöneltti.

NASA SEÇTİ

Proje, Türkiye’nin uzaydaki astronotla konuşan ilk amatör telsizcisi olan Ali Rıza Özsaran’ın 8’inci sınıftaki kızı Pembesu’nun attığı adımla başladı. Kendi yaptığı telsizini bilgisayar ortamına aktaran Özsaran, öğretmenleriyle birlikte yazdığı projeyi NASA’ya iletti. Proje 50 okul arasından seçildi. Böylelikle de okul, Türkiye’den seçilen ilk ve tek devlet okulu oldu.

20 SORU SORDULAR

Dün de 13.18’de Amerika’daki NASA Haberleşme Yer İstasyonu ile bağlantı kuruldu. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile bağlantı sağlandı. Özel anten sistemli telsizler aracılığı ile kurulan bağlantıda, 20 öğrenci astronota 10 dakika süreyle kendi seçtikleri soruları İngilizce olarak yöneltti. Çocukların, “En çok neyi özlüyorsunuz?” sorusuna Moghbeli, “Gerçek su, yemek ve ağaçları” yanıtını verdi. “Uzay kokuyor mu?” sorusunu “Burada koku farklı değil” diyerek cevapladı. “Havada kendini nasıl hissediyorsun?” sorusunun yanıtı ise “Süper kahraman gibi” oldu.