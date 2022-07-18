Bravo Sultan... Manisa’nın okulsuz köyünden Paris’in Sorbonne Üniversitesi’ne

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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı 20 haneli kırsal Beydere Mahallesi’nden çıkarak Fransa’nın en önemli üniversitelerinden birinde doktorasını tamamlayan Sultan Çetinkaya Tahtacı (39), yaşam hikâyesiyle örnek oldu.

Havva- Ramazan Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan 3’üncüsü Sultan Çetinkaya Tahtacı’nın, ilkokul öğreniminin ardından, babasının izin vermemesi üzerine eğitim hayatı sona erdi. Tahtacı, babasından gizli okumaya karar verdi. Yumurta ve fesleğen satarak, 17 yaşında açık öğretim üzerinden ortaokula başlayan Tahtacı, liseyi de yine açık öğretim üzerinden tamamlayarak mezun oldu. Okumak için evi terk edip, Manisa’ya giden Tahtacı çalıştığı domates fabrikasından kazandığı parayla dershaneye gitti.





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İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazanan Çetinkaya, üniversite 3’üncü sınıfta Erasmus Projesi’yle Fransa’ya gitmeye hak kazandı. 1 yıl okuduktan sonra ülkeye dönerek lisansını bitiren Tahtacı, daha sonra Fransız Edebiyatı yüksek lisansını tamamladı. Bir vakıf üniversitesinde okutman olarak göreve başlayan Tahtacı, doktora için Sorbonne Üniversitesi’nin Grand Ekolü olan EPHE’den kabul gördü. 6 yılın ardından doktorasını tamamlayan Tahtacı, sınır ötesine taşıdığı başarısıyla, “Kız çocukları okuyamaz” diyenlere ders verdi. Yaşadığı Paris’te evlendiği Ayhan Tahtacı ile hayatını kuran Sultan Çetinkaya Tahtacı, turistlere Eyfel Kulesi’nin rehberliğini yapıyor.

ŞU AN BENİMLE GURUR DUYUYOR

Üniversiteyi kazanıp gittikten sonra babasının kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini ve gurur duyduğunu söylediğini belirten Sultan Çetinkaya Tahtacı, şöyle dedi: “Zamanla babam çok değişti. Burada çok zor günler yaşadım. 17 yaşına kadar her sabah kalkıp ‘Allah’ım ben okuyabilecek miyim?’ diye dua ederdim, gözlerimden yaşlar akardı. 12 ile 17 yaşlarımın arası benim için en kötü, çileli günler diye hatırlıyorum. Üniversiteyi kazandığımda babam çok gururlanmıştı. Telefonda bana ‘Kızım doğru bildiğin yolda, yalnız bile olsan, ben bile karşına çıksam beni bile dinleme’ dedi. Babamı da tebrik ediyorum, yıllar sonra da olsa yanlışını fark etti.”

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'HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARI BABAMI ATLATMAK'

Yaşam hikâyesini anlatan Sultan Çetinkaya Tahtacı, şunları söyledi: “İlkokulu Şamar Mahallesi’ne giderek okudum. Mahallemiz küçük olduğu için bir okulumuz yoktu. Babam beni okutmak istemedi. Bunun nedenini hiçbir zaman anlayamadım. 11 yaşında ilkokulu bitirdim. 17 yaşına kadar babama beni okutması için yalvardım. Sadece babama değil büyük gördüğüm herkese yalvardım. Babam beni okutmak istemediği gibi okumak için attığım her adımda beni engelledi. Hayatımdaki en büyük başarının babamı atlatmak olduğunu düşünüyorum.”