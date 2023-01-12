Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti aydınlatılacak

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Adalet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, medya mensupları ile yaptığı toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu davası: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı mahkemede karar açıklanmadan önce yapılan hâkim değişikliğine yönelik eleştirilere yanıt veren Bozdağ, şöyle konuştu: “Hâkimi kim değiştirmiş? Adalet Bakanı’nı mı değiştirmiş? Hâkimi kurul değiştiriyor. Bizim bir alakamız yok. Siyasetle irtibatlandı. İki, bu hâkimi Sayın İmamoğlu ve avukatları reddettiler. Dolayısıyla bu hâkimin bizim davamıza bakmasını karar vermesini doğru bulmuyoruz. Kendi reddettikleri hâkim, tarafsız değil dedikleri hâkimi şimdi göklere çıkarıyorlar. Ondan sonra yerine gelen hâkim karar verdiğinde de ona da yapmadıkları hakareti, yapmadıkları saygısızlığı bırakmıyorlar. Bu hâkimi de reddettiler. Ne yapacağız? CHP Genel Merkezi’nden hâkim mi bulacağız?”

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13 KİŞİ TUTUKLANDI

Sinan Ateş cinayeti: Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Şu ana kadar 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi ve tutuklandılar. Bir kişinin ifadesi alındı, üç kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi de aranıyor. Kimlik bilgileri net. İnşallah yakın bir zamanda o da kolluk güçlerimiz tarafından yakalanıp adalete teslim edilecek. Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön kalmayacak. Her yönüyle aydınlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde bu tetikçi olduğu iddia edilen kişi yakalanıp adalete teslim edilecektir.”

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DEMİRTAŞ’IN SOSYAL MEDYA KULLANMASI

Cezaevlerinde hükümlüler sosyal medya kullanmıyorlar ve orada herhangi bir doğrudan kendileri bir yayın yapamıyorlar. Ama onların adına olan hesaplarda avukatlarıyla, aileleriyle görüşme hakkı olanlarla görüştüklerinde onlara söyledikleri, dışarıda onlar tarafından yayınlanıyor. Biz bunu önemsiyoruz ve bu konuyu şu anda çalışıyoruz. Yani dünyaya da bakıyoruz, ne yapabiliriz? Çünkü bir yandan hükümlü, öte yandan da sosyal medya ve diğer medya mecralarıyla farklı farklı işler yapıyor. Biz de bunu çalışıyoruz. Yani burada bir değerlendirme ihtiyacı olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince dünyaya bakıp ona göre bir karar vereceğiz inşallah.