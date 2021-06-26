MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBozcaada feribot hattında yarın ek sefer yapılacak
GeriGündem Bozcaada feribot hattında yarın ek sefer yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Bozcaada feribot hattında yarın ek sefer yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bozcaada feribot hattında yarın ek sefer yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yarın Geyikli-Bozcaada güzergahı için 19 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya 10.00'dan 18.00'e kadar her saat başı, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 09.00'dan 17.00'ye her saat başı ve 20.00'de ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 19 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi