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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Böyle bir suç yok! Kedileri kısırlaştırma dolandırıcılığı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Böyle bir suç yok! Kedileri kısırlaştırma dolandırıcılığı
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Yargıtay, üç kediyi kısırlaştırdıklarını söylemelerine rağmen yapamadıkları ortaya çıkan iki veteriner hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan verilen beraat kararını onadı.

Yargıtay kararına göre, İstanbul’da ikisi dişi, biri erkek üç kedisini kısırlaştırmak için veteriner hekime götüren bir vatandaş, operasyon için 200 TL’ye anlaştı. Klinikte iki veteriner hekim tarafından operasyona alınan kedilerin kısırlaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi ve sahiplerine teslim edildi.

KEDİLER HAMİLE KALDI

Operasyonun ardından kediler rahatsızlandı. İki dişi kedinin hamile olduğu, kısırlaştırma işlemi yapılmadığı ortaya çıktı. Kedi sahibi veteriner hekimlerden şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde, “Veteriner hekimlerin kısırlaştırma ve çip takma işlemini yapmadan ameliyat izlenimi verdikleri, böylelikle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri” öne sürüldü. İki veteriner hekime “mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, iki veteriner hekimin beraatına karar verdi.

YARGITAY’DAN ONAMA

Kedi sahibi kararı temyiz etti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, “Sanıkların eylemlerin suç olarak tanımlanmadığına yönelik mahkemece verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir” denildi.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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