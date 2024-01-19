Botoks karizmayı çizmesin

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ESTETİK operasyonlara ilgi her geçen gün artıyor. Bu operasyonlar son yıllarda erkekler tarafından da yoğun şekilde tercih edilmeye başlandı. Son günlerde tartışılan isimlerden olan ve botoks yaptırdığını itiraf eden El Roman, “Yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu” dedi. “Erkekler botoks yaptırmalı mı?’ tartışması başladı. Peki estetik yaptırırken nelere dikkat edilmeli. Uzmanlar şunları söyledi:

Dr. Yasemin Savaş - Medikal Estetik Derneği (MESTDER) Başkanı: “Erkeklerin yüz ve kemik yapısı, kadınlara nazaran daha güçlü ve belirgindir. Erkek cilt derisi de daha kalın ve büyük gözeneklidir. Ayrıca deri altı yağı az olduğundan da daha fazla ter ve sebum üretir. Dolayısıyla uygulamalarda bu noktalar dikkate alınmalı, var olan korunarak doğal dokunuşlarla ve maskülen çizgi bozulmadan uygulama yapılmalıdır.”

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Araz: “Erkekler açık ara en çok botoks yaptırıyor. Botoks yaptıran kadınlar eşlerini de getiriyor. Ayrıca iş hayatında da genç görünmek isteyen erkekler botoks yaptırıyor. Ancak bazen yanlış uygulamalar olabiliyor. Kaş çatma çizgisi ve kaz ayakları ile elmacık bölgesindeki mimik kaslarına yanlış enjeksiyonlar yapıldığını gözlemliyoruz. Bunun sonucunda da yapay ya da içten pazarlıklı gülüş olarak adlandırılan sanatçılardaki görünüş ortaya çıkıyor. Ayrıca bu bölgeye yapılan aşırı uygulamalar kaşlarda feminenleşme olarak ortaya çıkan kavisli kaşları ortaya çıkarıyor. Kaz ayaklarının ardından da alındaki yatay çizgileri problem ediyorlar. Bu bölgede de kişinin kas yapısına ve beklentisine özel bir uygulama yapılmazsa kaşlarda düşme gözleniyor. Bu da üzgün, karamsar yüz görünümüne neden olabiliyor. Bir erkekte bu yan etkilerin biri olabileceği gibi bir çoğu da aynı anda olabiliyor. Bu yüzden alanında uzman hekimler olan dermatolog ve plastik cerrahi uzmanlarına gidilmesi gerekiyor.”

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