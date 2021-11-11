Boşanmalara araştırma

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Bakan Yanık, 2022 yılı bütçe sunuş konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın (TAYA) dördüncüsünün ve Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın (TEPA) üçüncüsünün saha çalışmalarını 2021 yılında başlattık. Boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir boşanma araştırması da yapacağız.

AİLELERİNDEN UZAK KALMASINLAR: Çocuklarımızın ailelerinden ekonomik nedenlerle uzak kalmalarını önlemek amacıyla, çocuk başına aylık ortalama 1259 lira destek veriyoruz. 2021 yılı eylül ayı itibarıyla bu destekten aktif olarak yararlanan çocuk sayımız 138 bini aştı.

19 YILDA 16 KAT ARTIŞ: Koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın sayısı son 19 yılda 16 kat arttı. 2002 yılında bu sayı 515 iken, 2021 eylül ayı itibarıyla 8 bin 242’ye ulaştı.

KORUYUCU AİLELERE 1964 TL DESTEK: Koruyucu ailelerimize çocuk başına ortalama 1964 TL ödeme ile destekliyoruz. Acil Koruyucu Aile Sistemi ile koruyucu aile hizmetimizin kapsamını genişleteceğiz.

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BU YIL 338 ÇOCUK EVLAT EDİNİLDİ: 2021 yılında 338 çocuğumuz evlat edindirildi. 2021 yılı eylül ayı itibarıyla evlat edinme hizmetinden yararlanan çocuk sayımız 18 bin 234’e ulaştı. Ülke genelindeki 1193 Çocuk Evi’mizde 6 bine yakın çocuğumuz kalıyor.

DİLENDİRİLMEYE KARŞI ÖNLEM: Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocuğumuzla ilgili önlem alındı. Riskle karşılaşmış ve sosyal hizmet sunulmuş çocuklarımıza yönelik izleme ve takip sürdürülüyor. Bu kapsamda, 75 bine yakın izleme ve değerlendirme yapıldı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA ÖZEL MERKEZ: 2022-2025 dönemini kapsayacak Otizm Eylem Planı’nın ikincisi hazırlanıyor. 2021 yılında Afyon, Aydın ve Mersin ilinde otizmli çocuklar için ihtisaslaşmış gündüz yaşam merkezi açıldı. 2022 yılında ise 9 ilde 10 yeni ihtisaslaşmış gündüz ve yatılı otizm merkezini faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

6.6 MİLYON HANEYE YARDIM: 2002 yılında sadece 1.3 milyar lira olan sosyal yardım harcamaları, 2020 yılında tüm kamu kurumlarınca toplam 69.3 milyar liraya çıkarıldı. Sosyal yardım programları ile 2020 yılında 6 milyon 630 bin 682 ihtiyaç sahibi haneye ulaştık.

68 BİN 25 ERKEĞE ŞÖNİM DESTEĞİ

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Bakan Derya Yanık “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) 81 ilimizde faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerimizde, 2013 yılından bu yana 830 bin 648 kadın, 68 bin 25 erkek ve 106 bin 683 çocuk olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 356 kişiye hizmet verdik” dedi.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR’ PANKARTLARI

Bütçe sunuş konuşmasının ardından muhalefet vekilleri “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, İstanbul Sözleşmesini Geri Getireceğiz ve Uygulatacağız”, Kadın Yoksulluğu’na Hayır Kadınlar İçin Adalet” pankartları açtı. Bu pankartlar sonrasında tartışmalar yaşandı.