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Boşanma aşamasındaki eşini katletti! Hatun Ekrem Aslan’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

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#Sakarya#Cinayet#Polis
Boşanma aşamasındaki eşini katletti Hatun Ekrem Aslan’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 14:02

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan’ı (29) tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Aslan, daha sonra kendi yaşamına son verdi. Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti.

Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Boşanma aşamasındaki eşini katletti Hatun Ekrem Aslan’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

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Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü.

Boşanma aşamasındaki eşini katletti Hatun Ekrem Aslan’ın yürek burkan paylaşımı ortaya çıktı

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Sakarya#Cinayet#Polis

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