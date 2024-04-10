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Boşanma aşamasındaki eş yine dehşet saçtı

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#Murat Bulut#Boşanma#Kadına Şiddet
Boşanma aşamasındaki eş yine dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Murat Bulut, boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur Bulut’u sokak ortasında bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen Şeyda Nur Bulut’u defalarca bıçaklayan Murat Bulut, gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul’da Murat Bulut, önceki gece, kendisinden boşanmak için dava açan eşi Şeyda Nur Bulut ile konuşmak için Küçükçekmece’de buluştu. Daha sonra Şeyda Nur Bulut ile Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’ne dönen Murat Bulut, bu sırada sokak ortasında bağırmaya başladı. Belindeki bıçağı çıkaran Murat Bulut, Şeyda Nur Bulut’u sokak ortasında defalarca bıçakladı.

Boşanma aşamasındaki eş yine dehşet saçtı

ÇEVREDEKİLER ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Şeyda Nur Bulut’un bıçaklandığını gören çevredekiler, Murat Bulut’a engel olmaya çalıştı. Onlara da bağıran ve eşini bıçaklamaya devam eden Murat Bulut, yanına yaklaşanlara bıçak gösterdi. Şeyda Nur Bulut’u bıçaklayan Murat Bulut, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmak istedi. Murat Bulut bu sırada ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından aynı cadde üzerinde yakalanıp gözaltına alındı. Saldırıda ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şeyda Nur Bulut’un sağlık durumumun ağır olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Bulut ise adliyeye sevk edildi. Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

 

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#Murat Bulut#Boşanma#Kadına Şiddet

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