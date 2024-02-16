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Bornoz kuşağıyla eşini öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanan işinsanı beraat etti

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#Polen Atay#Can Atay#Öldürmeye Teşebbüs
Bornoz kuşağıyla eşini öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanan işinsanı beraat etti
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Yüksek mimar Polen Atay 2020 yılında eşi Can Atay’dan kendisini bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştığı iddiasıyla şikâyetçi olmuş, delil olarak da boynundaki morlukları göstermişti.

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Can Atay ise eşinin intihara teşebbüs ettiğini öne sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Can Atay’a 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında Polen Atay’ın avukatı, “Olayın intihar olmadığı sabittir. Ancak sanık tarafından gerçekleştirilmiş olabilir” dedi.

‘BANA İFTİRA ATTILAR’

Son savunması ve son sözü sorulan Can Atay ise “Böyle bir suç işlemedim. 12 aylık evliliğimiz boyunca eşim bunu hep denedi. Bana iftira attılar. Bu iftirayı da aile mahkemesinde devam eden davadan haksız menfaat elde etmek için yaptılar. Eşime karşı hiçbir şiddetim olmamıştır. Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Güvenlik görevlileri ve benim çabalarım sayesinde yeniden hayata gelmiştir” diye konuştu. 

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Mahkeme heyeti, Can Atay hakkında eşi Polen Atay’ı öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesi ile beraat kararı verdi. Can Atay duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bu eziyet bitti” dedi.

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#Polen Atay#Can Atay#Öldürmeye Teşebbüs

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