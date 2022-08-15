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Bombalı eylem için keşif yapan terörist tutuklandı

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#İstanbul#Mehdi Mıhçı#PKK
Bombalı eylem için keşif yapan terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 16:33

İstanbul’da polis ve askeri hedef alan bombalı eylem planlaması yaparken yakalanarak gözaltına alınan PKK’lı terörist Mehdi Mıhçı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyonda, PKK silahlı terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler taburunda görev yapan ve hakkında arama kararı bulunan Seydo Botan Gever kod adlı terörist Mehdi Mıhçı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ile 19 bin 800 euro para ele geçirildi. Mıhçı’yla birlikte Civan Açıkel ve 2 şüpheliyi daha gözaltına alan polis, şüphelileri ifadeleri için emniyete götürdü.

Bombalı eylem için keşif yapan terörist tutuklandı

Kandilde bomba eğitimi aldığı ve bu alanda uzmanlaşarak eğitim verdiği tespit edilen Mıhçı’nın Fatih ve Kağıthane’de bombalı eylem için keşif yaptığı, hedefinde ise kolluk kuvvetlerinin olduğu tespit edildi. Mıhçı’nın özellikle büyük kentlerde fedai eylemler için bekletildiği, ablasının da daha önce terör örgütü için silahlı faaliyet yürütürken etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Bombalı eylem için keşif yapan terörist tutuklandı

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Mıhçı ve beraberindeki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mıhçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

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#İstanbul#Mehdi Mıhçı#PKK

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