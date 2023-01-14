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Bombacıyı 7500 TL’ye Roma’ya kaçırmış

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#İstiklal Caddesi#Hazni Gölge#Roma
Bombacıyı 7500 TL’ye Roma’ya kaçırmış
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 07:00

İstiklal Caddesi’ni kana bulayan bombalı saldırının kilit isimlerinden PKK’lı Bilal Elhac Maoas’ı yurtdışına kaçırdığı belirlenen ve Bulgaristan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Hazni Gölge’nin, “7 bin 500 TL karşılığında 20 kişilik grup içinde önce Bulgaristan’a, buradan da İtalya Roma’ya kaçırdım” dediği belirtildi.

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Saldırının ardından Hazni Gölge’nin Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde faaliyet yürüten ve kumarhane - otel olan Imperial Palace’ta kaldığı belirlendi. Bulgaristan İnterpolü otele baskın düzenleyerek Hazni Gölge’yi gözaltına aldı. Hazni Gölge geçen salı günü Kapıkule Sınır Kapısı’nda sınır dışı edilerek Türk İnterpolü’ne teslim edildi. 

İnsan kaçakçılığı yapan Hazni Gölge’nin ifadesinde, “Bilal Elhac Maoas’ı 7 bin 500 TL karşılığında 20 kişilik grupla birlikte Bulgaristan’a geçirdim. Daha sonra da İtalya Roma’ya götürdüm” dediği öne sürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazni Gölge tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#İstiklal Caddesi#Hazni Gölge#Roma

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