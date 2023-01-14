Bombacıyı 7500 TL’ye Roma’ya kaçırmış

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Saldırının ardından Hazni Gölge’nin Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde faaliyet yürüten ve kumarhane - otel olan Imperial Palace’ta kaldığı belirlendi. Bulgaristan İnterpolü otele baskın düzenleyerek Hazni Gölge’yi gözaltına aldı. Hazni Gölge geçen salı günü Kapıkule Sınır Kapısı’nda sınır dışı edilerek Türk İnterpolü’ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan Hazni Gölge’nin ifadesinde, “Bilal Elhac Maoas’ı 7 bin 500 TL karşılığında 20 kişilik grupla birlikte Bulgaristan’a geçirdim. Daha sonra da İtalya Roma’ya götürdüm” dediği öne sürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazni Gölge tutuklanarak cezaevine gönderildi.