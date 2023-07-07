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Bolu'daki feci kazada bir can kaybı! TIR şoförü gözaltına alındı

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#Bolu#Tır#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 11:47

Bolu'da otobüsün TIR'a çarptığı kazada ağır yaralanan Hüryet Kırtağ (61), yaşamını kaybetti.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Fatih Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre; aniden şerit değiştiren Deniz S. yönetimindeki 16 LRS 47 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı. Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan Hüryet Kırtağ, kurtarılamadı. Kırtağ'ın cenazesi, memleketi Kars'ta defnedilecek. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Öte yandan TIR şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)

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#Bolu#Tır#Kaza

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