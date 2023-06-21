×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bolu'da tünelde cip yandı; ulaşım 2 saat durdu

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Cip#Yangın
Boluda tünelde cip yandı; ulaşım 2 saat durdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 11:14

Bolu’nun Mengen ilçesinde Dorukhan Tüneli’nde yanan cip, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle tünelin Mengen istikameti 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 08.30 sıralarında Devrek-Mengen kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkinde meydana geldi. Mengen yönüne doğru giden Turan Ulubay idaresindeki 34 RH 8483 plakalı cipin motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup indi. Araç bir anda alev aldı. Sürücü ve çevredeki diğer sürücüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak, müdahaleleri yetersiz kaldı. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Tünel içerisindeki diğer araçlardakiler, yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Dorukhan Tüneli’nin Mengen istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tünel içindeki yoğun dumanın tahliyesi için havalandırmalar açıldı. Yanan aracın yoldan kaldırılıp, dumanın da tahliye edilmesiyle yol 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Cip#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık