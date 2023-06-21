Bolu'da tünelde cip yandı; ulaşım 2 saat durdu

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Yangın, saat 08.30 sıralarında Devrek-Mengen kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkinde meydana geldi. Mengen yönüne doğru giden Turan Ulubay idaresindeki 34 RH 8483 plakalı cipin motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup indi. Araç bir anda alev aldı. Sürücü ve çevredeki diğer sürücüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak, müdahaleleri yetersiz kaldı. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Tünel içerisindeki diğer araçlardakiler, yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Dorukhan Tüneli’nin Mengen istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tünel içindeki yoğun dumanın tahliyesi için havalandırmalar açıldı. Yanan aracın yoldan kaldırılıp, dumanın da tahliye edilmesiyle yol 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.