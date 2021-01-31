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Gündem
Murat KÜÇÜK/DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Bolu'da TIR devrildi! TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

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Bolu'da TIR devrildi! TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı
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Bolu'da, TEM Otoyolu’nda limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sularında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden İbrahim Çay (50) yönetimindeki 33 ACR 667 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, TIR sürücüsü İbrahim Çay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Çay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kazada, devrilen TIR'ın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen araçları Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. Otoyolu kapatan TIR’ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

Boluda TIR devrildi TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

Boluda TIR devrildi TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı


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