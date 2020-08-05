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AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 18:52,Son Güncelleme:

Bolu'da orman yangını zarara yol açtı

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Bolu'da orman yangını zarara yol açtı
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Bolu'da çıkan orman yangınında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Seben Göleti mevkisinde yer alan Gerenözü köyü yaylasının çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaylalarda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine Seben Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi.

Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.

Örtü yangını şeklinde meydana gelen yangında yaklaşık 500 metrekare alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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