Bolu'da ilk kez uygulanmıştı! Yasak biter bitmez akın ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Bolu’da ilk kez yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının 27 Mayıs 00.00’da sona ermesi ile vatandaşlar caddelere akın etti. Bazı vatandaşlar arabaları ile dolaşmaya çıkarken, bazıları da kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’nde yürüyüşe çıktı. Evcil hayvanlarını yanına alarak yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da, 4 günlük kısıtlamanın ardından dışarıda olmanın tadını çıkardı. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kontrollerine devam etti.

“HEMEN SOKAĞA ATTIK KENDİMİZİ, BİR OKSİJEN ALDIK”

4 günlük kısıtlamanın ardından kendisini sokağa atan bir vatandaş, “Direkt sokağa attık kendimizi. En azından bir hava aldım. Bu bile özgürlüğün kısıtlanması demek oluyor aslında ama tabii ki kurallara uymaya gayret ediyoruz. Hemen sokağa attık kendimizi, bir oksijen aldık. Bayramda buruk geçti dışarı çıkamadığımız ve sevdiklerimizi göremediğimiz için ama şu anda mutluyuz. Bir rahatlama geldi” diye konuştu.

“İPLE ÇEKTİK”

Kısıtlama boyunca dışarı çıkmayı iple çektiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise, “Tabi bu koronavirüs endişesi ile devletimizin aldığı bir karardı. Saygı göstermek gerekiyordu. Biz de o karara uyduk. 4 gün bayramı evde, ailecek geçirdik. 4 gün içerdeyken kas yapısı, vücut anatomisi olarak bizi bile sıktı. Bayram itibariyle tatlı falan da yedik. İple çektik. Bitince kendimizi dışarı attık. Allah’a şükür vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şu anda sevinçliyiz. Hava da müsait. Gayet de ılıman bir hava var” şeklinde konuştu.