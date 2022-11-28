Bölgenin lokomotifi Oran Kalkındırma Ajansı

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KAYSERİ, Sivas ve Yozgat illerinden teşkil TR72 Düzey II Bölgesi’nde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) amacı TR72 bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgesel kalkınmaya destek vermek. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek yine ajansın görevleri arasında.

SADECE HİBE Mİ VERİYOR

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ajansın çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “ORAN Kalkınma Ajansı, 2009’dan bu yana bölge planlarını ve stratejik planı hazırlayarak bölgedeki kamu, özel tüm paydaşların kullanımına sunuyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta düzenlenen Bölge Planı Çalıştayları sayesinde kamu-özel tüm paydaşların katılımı ile planlar 2024-2028 Bölge Planını Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanıyor. ORAN tarafından hazırlanan dokümanlar bölge planları ile sınırlı olmayıp her yıl bölgedeki paydaşların ve yatırımcıların hizmetine sunulacak pek çok araştırma, rapor ve fizibilite çalışması ajans uzmanlarınca hazırlanıp yayınlanıyor. Bu çalışmalardan en çok talep görenler ise şüphesiz ön fizibilite raporları. Yatırımcılara fikir vermek amacıyla Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yatırım yapılabilecek konuları ele alan ön fizibilite raporları; buzağı maması üretiminden otel yatırımına, elektrik anahtarı üretiminden doğal sirke üretimine kadar pek çok alanı kapsıyor.

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TEŞVİK ROBOTU

Bu kıymetli rapor ve araştırmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Bakanlığın www.yatirimadestek.gov.tr sitesi de yatırımcı ve girişimcilerin tüm devlet desteklerini bir arada bulabileceği bir adres...

Girişimcilerin devlet desteklerini kurum ve il bazında süzerek görebildikleri bu adreste ayrıca Teşvik Robotu uygulaması ile alınabilecek yatırım teşvikleri görülebiliyor. Aynı sayfada yer alan ‘Yatırım Fırsatları’ bölümünde ise ajanslar tarafından hazırlanan ön fizibilite raporlarına ulaşılabiliyor.”

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13 YILDA 920 PROJE İLE 250 MİLYON TL DESTEK

Kurulduğu 2009 yılından bu yana ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yürüttüğü farklı destek programları ile kamu ve özel sektör projelerini destekliyor. 13 yılda Ajans programlarına yaklaşık 3.200 proje başvurusu yapıldı. Gerek proje başvurusu, gerekse desteklenen proje sayısı ve destek tutarı göz önüne alındığında bölgede Kayseri’nin öne çıktığını görmek mümkün. 13 yılda yapılan 3.200 proje başvurusunun yarısı Kayseri’den. Bu projelerden desteklenen proje sayısı ise 465. Kayseri projelerine bugüne kadar aktarılan kaynağın bugünkü değeri 273 milyon TL olup bu kaynağın harekete geçirdiği yatırım tutarı ise 500 milyon TL.

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GÜDÜMLÜ PROJELER

Güdümlü proje destekleri, bölgeyi çok iyi tanıyan ve sürekli sahada olan ajans tarafından bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere paydaşlarla birlikte geliştirilen ve ajans güdümünde yürüyen projeler. Güdümlü projeleri öne çıkaran bir diğer unsur ise bütçeleri. Diğer destek programlarına göre tek projeye verilen destek oranı ve miktarı güdümlü projelerde bir hayli yüksek. ORAN tarafından bölgede yapılmış olan Güdümlü Proje sayısı 7 ve bu projelerle sözleşmeye bağlanan destek miktarı güncel rakamlarla 70 milyon TL’nin üzerinde. Projeler incelendiğinde hepsinin bölge için stratejik birer proje olduğu ve Türkiye’nin ekonomi, tarım, turizm, sağlık alanındaki üst politikaları ile aynı eksende ilerlediğini görülüyor. İşte bu projelerden bazıları:

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Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Kordon Kanı ve Doku Bankası projesi.

Kayseri OSB içerisinde bölgenin Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi kurulması.

Yozgat’ta hayvancılığa yönelik olarak özellikle doğu illerindeki üreticilerin getirdiği hayvanların kontrolü için kurulan Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası projesi.

Sivas’ta AB hibe desteği ile kurulmuş olan İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) bünyesindeki firmalara hizmet edecek ve bu projenin tamamlayıcısı durumundaki Sivas İnovasyon Merkezi projesi.

KAYSERİ Sanayi Odası tarafından yürütülen ve imalat sanayinde verimliliği artırmaya yönelik Verimlilik Koordinasyon Ofisi projesi.

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Sivas’ın uluslararası değeri olan Kangal Köpeğinin neslini korumak amaçlı Sivas Kangal Köpeği üretim, eğitim ve satış merkezi projesi

Termal turizmi geliştirecek olan Yozgat ili Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde bulunan jeotermal üretim kuyularında bulunan Jeotermal Suların toplanıp dağıtımının yapılacağı Turizm Amaçlı Jeotermal Kaynakların Etkin Kullanımı projesi.