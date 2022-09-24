Boğulma tehlikesi geçirmişti: 6 gün sonra acı haber geldi

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Sakarya Adapazarı'nın Güneşler Mahallesi'nde yaşayan Alican Bozkurt, arkadaşlarıyla birlikte 18 Eylül'de Kocaeli Kandıra'nın Cebeci sahiline geldi. Denize giren 4 arkadaş, boğulma tehlikesi geçirirken, 3'ü sahildekiler tarafından kurtarıldı. Alican Bozkurt da yaklaşık 10 dakika sonra boğulmak üzereyken sudan çıkarıldı.

Sahilde bulunan doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, daha sonra ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Bozkurt, buradan İzmit'teki özel hastaneye sevk edildi.

6 gündür yaşam mücadelesi veren Alican Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.