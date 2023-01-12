Boğaziçi’nin BÜMED gerekçesi

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Rektörlüğe yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, BÜMED’in tesislerinin bulunduğu 8080 metrekarelik alanda ve tesislerin kullanımında büyük bir verimsizlik ve kamu zararı değerlendirildiği belirtilerek, “Alanı kiralayan şirketin sözleşmesinin bitmesi sebebiyle tahliye bildirimi yapılmıştır” denildi.

Açıklamada şunlar ön plana çıktı:

* Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içinde 8080 metrekarelik alan, eski yönetim tarafından Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) yıllardır çok cüzi bir bedelle tahsis edilmişti.

* Boğaziçi Üniversitesi’nin birçok mezunlar derneği vardır. Ancak bu imtiyaz sadece BÜMED’e sağlanmıştı. BÜMED, içinde restoran, havuz, spor salonu, tenis kortu, idari bina toplantı salonu ve sosyal alanlardan oluşan 8080 metrekare için üniversiteye aylık sadece 160 bin lira ödemekteydi.

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* Dernek ve kendisine bağlı şirket (Ladin A.Ş), buradan büyük organizasyonlar sayesinde büyük rantlar elde etmekteydi.

* Havuz, ormanlık alan ve restoran içeren mekânda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla alakası olmayan konserler, şirket toplantıları, düğünler tertip edilmiş, bu etkinliklerde yasalara aykırı olarak alkol satışı da yapılarak büyük gelirler elde edilmiş ve bu gelirler üniversite dışında mecralara aktarılmıştır.

Rektörlüğe yakın kaynaklar alanın üniversite tarafından işletilmeye devam edeceğini, kapalı alanların bir kısmının akademik faaliyetlere, bir kısmı ise öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine tahsis edileceği belirtildi. Spor tesisleri ve sosyal tesislerin ise öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına açılacağı, okuldaki diğer tesislerle benzer şartlarda mezunların da kullanımına açık olacağı ifade edildi.

Açıklamada yapıların 1990 yılında üniversite yönetimiyle 10 yıl kullanma karşılığı protokol yapıldığı, devamında tesislerin üniversiteye kalacağı sözleşmede belirlendiği ve sürenin 2000 yılında sona erdiği vurgulanarak “Mezun derneğinin sosyal medyada paylaştığı “40 milyon dolarlık bağış” tamamen masa başında üretilmiş, hiçbir gerçekliği ve dayanağı olmayan uydurma bir rakamdır” denildi.