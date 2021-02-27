Boğaziçili öğrencilere 3 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesine gönderildi. Asliye ceza mahkemesi iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını 15 gün içinde açıklayacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde 6’sı Boğaziçi Üniversitesi, biri İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 öğrencinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu resmin alenen sergilenmesinin soyut saygısızlık ve reddin ötesinde, bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları pekiştirmeye objektif olarak elverişli olduğu kaydedildi. Şüphelilerin sübjektif olarak da bu amacı güttüğü ve halkın bir kesimini yoğun biçimde kin ve nefrete tahrik ettiği öne sürüldü.