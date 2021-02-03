Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların ardından sosyal medyada çağrı ve hastag paylaşımları ile eylemlere çağrı yaptığı tespit edilen hesap sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yaptığı çalışmada, "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 8 hesap sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.