AA
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çirkin olaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti.
Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum. İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.
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