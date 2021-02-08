Boğaziçi eylemlerine 5 tutuklama

İzmir’de gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ ise dün akşam savcılıktaki ifadesinin ardından “Suç işlemeye alenen tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamalarıyla tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde yere serilen Kâbe fotoğrafıyla ilgili gözaltına alınanlardan 2’si, 30 Ocak’ta tutuklanmıştı. Pazartesi günü Kadıköy’de yapılan Boğaziçi eyleminden sonra da 2 kişi cezaevine gönderilmişti. Böylece Boğaziçi eylemleri nedeniyle tutuklu sayısı 9’a yükseldi.