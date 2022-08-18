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Boğaz’dan Şam’a tahıl

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#Lübnan#Tahıl Sevkıyatı#Razoni
Boğaz’dan Şam’a tahıl
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 07:00

Türkiye’nin öncülüğünde imzalanan anlaşmanın ardından Ukrayna tahılıyla Boğazlar’dan geçen ilk yük gemisi Razoni Suriye’nin Tartus Limanı’na yanaştı. 26 bin ton mısır taşıyan gemi, uydulardan da görüntülendi.

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Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığında varılan anlaşma kapsamında Ukrayna tahılını taşıyan ilk yük gemisi Razoni Suriye’ye vardı. ABD merkezli Planet Labs PBC uydu şirketinin görüntülerine göre, 1 Ağustos’ta Lübnan’a gitmek üzere Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi Razoni’nin, Suriye’nin Tartus Limanı’na vardığı belirlendi. 26 bin ton mısır taşıyan geminin, Tartus Limanı’ndaki buğday silolarının yakınında demirlediği görüldü. 12 Ağustos’ta Kıbrıs Adası açıklarındayken, yük gemilerinin uydudan takip edilmesini sağlayan “otomatik kimlik tanıma sistemini” kapatan Razoni’nin rengi, uzunluğu, genişliği ve güvertesinde bulunan vinçlere göre uydu görüntülerinin analizi sonucu belirlendiği aktarıldı.

LÜBNAN İSTEMEMİŞTİ

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Ay başında Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan ayrılan gemi, alıcının aradan geçen zaman nedeniyle ürünün kalitesinde yaşanmış olabilecek değişimden ötürü satın alımdan vazgeçmesi üzerine 11 Ağustos’ta Mersin açıklarına demirlemiş, bir süre sonra gemiden haber alınamamıştı.

AY SONUNA KADAR 10 GEMİ DAHA GELİYOR

Anlaşma kapsamında İstanbul’daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi 27 Temmuz’da faaliyete geçmişti. Şu ana kadar anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından 16 gemi dünyanın 9 ülkesine Ukrayna tahılını teslim etmek üzere ayrıldı. Limanlardan bu ay sonuna kadar 10 gemiye daha yükleme yapılması öngörülüyor.

 

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#Lübnan#Tahıl Sevkıyatı#Razoni

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