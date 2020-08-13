Boğaz'dan bir dev geçti

İstanbul’da dün sabah 06.00 sularında Marmara Denizi’nden Karadeniz yönüne doğru geçişi için izin verilen dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler de eşlik etti. Platform sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün, öğle saatlerinde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden, daha sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçti. Önceki yıllarda da birçok defa Boğaz’dan geçiş yapan platformun kuleleri, köprülerin altından geçişinin kolaylaştırılması için alçaltıldı. Boğaz’dan geçişi saatler süren platform, ardından Karadeniz’e açıldı. Platformun 27 Aralık 2018’deki geçişinde İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatılmıştı.

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52.4 metre uzunluğundaki GSP Saturn petrol platformu, yaklaşık 100 metre su derinliğine ayak basıp kendisini suyun üzerinde 15 metre yukarıya kaldırabiliyor. Böylece şiddetli dalga ve fırtınalardan etkilenmeden sondaj kuyuları açabiliyor.