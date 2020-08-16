Boğaz'da salgına inat ‘dansözlü’ yat partileri

İstanbul Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri kameralara yansıdı. Her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanların ne maske taktığı ne de sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.