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İSTANBUL / İHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Boğaz'da salgına inat ‘dansözlü’ yat partileri

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Boğaz'da salgına inat ‘dansözlü’ yat partileri
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Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekânlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri kameralara yansıdı. Her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanların ne maske taktığı ne de sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

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