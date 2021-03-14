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Ertan KILIÇ - Buğra AKAY-Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

son dakika haberleri... Boğaz manzaralı otele baskın! Koronavirüsü hiçe saydılar

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İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlar da camdan basın mensuplarına meyve attı. Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı eğlencenin cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi.

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  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
  • Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te Boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

OTELDEN AYRILANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

EĞLENCE KAMERADA

Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

Boğaz eğlencesine polis baskını Gazetecilere saldırdılar
Boğaz eğlencesine polis baskını! Gazetecilere saldırdılar

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