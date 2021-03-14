Ertan KILIÇ - Buğra AKAY-Hasan YILDIRIM / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 14 Mart 2021 - 13:14 |
Boğaz manzaralı otelde baskın yapılan eğlencenin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Boğaz manzaralı bir otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlar da camdan basın mensuplarına meyve attı. Koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı eğlencenin cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi.