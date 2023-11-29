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Bodrum'da vahşet! Anne ve 15 yaşındaki kızının cansız bedeni çarşafa sarılı bulundu

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#Muğla#Bodrum#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 10:35

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün yol kenarında sarp arazide iki kişinin cansız bedeni çarşafa sarılı bulundu. Ölü bulunan iki kişinin kimliğinin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova olduğu belirlendi. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

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Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü.

Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

Bodrumda vahşet Anne ve 15 yaşındaki kızının cansız bedeni çarşafa sarılı bulundu

ARAÇ İZİ TAKİP EDİLDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cansız bedenini buldu.

Bodrumda vahşet Anne ve 15 yaşındaki kızının cansız bedeni çarşafa sarılı bulundu

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KATİL ZANLISI ESKİ EŞ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Savcının incelemesinin ardından anne ve kızının cansız bedenleri önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Muğla#Bodrum#Kadın Cinayeti

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