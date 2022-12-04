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Bodrum'da sahte içkiden 2'nci ölüm

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#Muğla#İçki#Sağlık
Bodrumda sahte içkiden 2nci ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 12:50

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden Hasan Rıfat Tumanbay'ın (58) yanındaki arkadaşı Ahmet Barut Berge (65) de 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay ile arkadaşı Ahmet Barut Berge, iddiaya göre, 15 Kasım'da sahte içki içti. Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti.

Evinde fenalaşan Ahmet Barut Berge ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Berge, arkadaşından 17 gün sonra dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mimar olduğu belirtilen Berge'nin cenazesi Bodrum'a getirildi. Berge'nin cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

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#Muğla#İçki#Sağlık

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