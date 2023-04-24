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Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya 67 bin lira para cezası

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#Muğla#Bodrum#Kum
Bodrumda sahile beyaz kum döken firmaya 67 bin lira para cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:25

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum döken inşaat firmasına 67 bin lira para cezası kesildi.

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Bodrum Belediyesi, 19 Nisan'da Torba Mahallesi Demir mevkisinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarını aldı. Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi. Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na durumu bildirdi.

Bodrumda sahile beyaz kum döken firmaya 67 bin lira para cezası

Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi. Bodrum Belediyesi ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında firmaya 67 bin lira para cezası kesti. Dökülen kum ise zabıta ekiplerinin kontrolünde iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı.

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Bodrumda sahile beyaz kum döken firmaya 67 bin lira para cezası

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#Muğla#Bodrum#Kum

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