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Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu

#BODRUM#Sağanak Yağmur#Sel Suları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sularına kapılan 3 kedi ise öldü. Vatandaşlar ise evlerinin bahçelerine dolan yer yer 2 metre yüksekliğindeki suyu bahçe duvarlarını yıkarak, tahliye etmeye çalıştı. Ekipler bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. 

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nce Bodrum için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmasının ardından beklenen yağış öğleden sonra etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle, Yalıkavak, Peksimet, Yakaköy ve İslamhaneleri mahalleleriyle, Kadıkale mevkisinde su baskınları yaşandı. Yakaköy Mahallesi’nde 1, İslamhaneleri Mahallesi’nde ise 10 ev ile bazı işyerlerini su bastı.

Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğuldu



SOKAK HAYVANLARI BOĞULARAK CAN VERDİ

Sel sularına kapılan 3 kedi ise öldü. Vatandaşlar ise evlerinin bahçelerine dolan yer yer 2 metre yüksekliğindeki suyu bahçe duvarlarını yıkarak, tahliye etmeye çalıştı. Bodrum- Turgutreis kara yolu da sağanak yağmurun yol açtığı sel suları nedeniyle kapandı. Polis ekipleri, Bodrum istikametinden çift yönlü olarak trafik akışını kontrollü olarak sağlamaya çalıştı.

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PANİĞE KAPILAN HAMİLE KADIN RAHATSIZLANDI

Belediye ekipleri tarafından, debisi yükselen Kavak Deresi’nin kepçe yardımıyla önü açılarak taşkın yaşanmasının önüne geçildi. Su baskınları nedeniyle paniğe kapılan hamile bir kadın rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yakaköy’de su basan evde mahsur kalan 2 kişi evin terasına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bölgeye ulaşan ekipler evin içerisindeki suyu tahliye etti. Evini su basan Ali Çimiş, "Yüksek kesimlerden gelen sel suları olduğu gibi evin içine doldu. Şu an 3 katlı binanın 2 katını su basmış durumda. Suyun derinliği 7 metreyi buluyor. Evde annem ve eşim vardı. Allah’tan onlara bir şey olmadı" dedi.

Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğuldu


Mağdurlardan Barış Demirsoy da sık sık benzer su baskınlarıyla karşılaştıklarını belirtip, artık buna bir çözüm bulunmasını istedi. Belediye ekiplerinin, bölgedeki su tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

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#BODRUM#Sağanak Yağmur#Sel Suları

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