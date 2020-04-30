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Tuba AYHAN/BODRUM(Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Bodrum'da patlayan su borusu çevreyi göle çevirdi

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Bodrum'da patlayan su borusu çevreyi göle çevirdi
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle Ortaköy yolu üzerinde çukur oluştu. Tonlarca suyun akması nedeniyle göle dönen cadde bir süre trafiğe kapandı.

Bitez Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde öğle saatlerinde ana isale su boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çukur oluşurken akan tonlarca su nedeniyle, cadde göle döndü. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, suyu vanadan keserek çalışmalara başladı. Bir süre trafiğe kapanan caddede çalışmalar sonrası trafik tek şeritli olarak sağlandı. Caddenin göle dönen alt kısmında araçlar, güçlükle ilerledi. 17 Nisan'da da yine aynı bölgede ana isale hattında patlama meydana gelmişti.

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